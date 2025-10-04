Партизаны в Крыму разведали базы военной техники РФ: данные и фото передали ВСУ

"Наши агенты наблюдали за двумя объектами в Севастополе - медицинскими складами (в/ч 22923) и базой 12-го зенитно-ракетного полка (в/ч 85702). Вся собранная информация передана Силам обороны Украины", - сказано в сообщении.

В частности, на медицинских складах Минобороны РФ, по адресу Крепостное шоссе, 28, зафиксирована усиленная охрана и активное движение транспорта. Оккупанты могут там хранить "что-то ценное".

А вот на техбазе 12-го полка на Фиолентовском шоссе обнаружена преимущественно списанная техника и металлолом.

"Ранее мы уже обследовали штаб полка, где после ударов украинских беспилотников были усилены меры безопасности", - рассказали партизаны.