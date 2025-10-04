RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Партизаны в Крыму разведали базы военной техники РФ: данные и фото передали ВСУ

Иллюстративное фото: партизаны в Крыму разведали базы военной техники РФ (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Севастополе партизаны разведали сразу два военных объекта россиян. Данные были переданы украинским военным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".

"Наши агенты наблюдали за двумя объектами в Севастополе - медицинскими складами (в/ч 22923) и базой 12-го зенитно-ракетного полка (в/ч 85702). Вся собранная информация передана Силам обороны Украины", - сказано в сообщении.

В частности, на медицинских складах Минобороны РФ, по адресу Крепостное шоссе, 28, зафиксирована усиленная охрана и активное движение транспорта. Оккупанты могут там хранить "что-то ценное".

А вот на техбазе 12-го полка на Фиолентовском шоссе обнаружена преимущественно списанная техника и металлолом.

"Ранее мы уже обследовали штаб полка, где после ударов украинских беспилотников были усилены меры безопасности", - рассказали партизаны.

 

Разведка баз оккупантов в Крыму

Ранее мы писали о том, что в Севастополе партизаны обнаружили командный пункт который координирует авиаудары России по югу Украины. Он расположен на территории бывшего Севастопольского авиационного завода, который сейчас функционирует как филиал ФГУП "Авиакомплект".

Также в "АТЕШ" показали ситуацию на территории аэродрома Кача в оккупированном Крыму и обнаружили ключевые военные объекты россиян.

Читайте РБК-Украина в Google News
КрымпартизаныВойна в Украине