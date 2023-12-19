Партизани у Криму розповіли про ознаки підготовки окупантів до масштабних операцій

Російські загарбники можуть готуватися до проведення нових серйозних військових операцій у війні проти України, для чого на території тимчасово окупованого Криму заготовляють десятки цистерн із паливом для техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал кримського руху спротиву "Атеш".

Представники підпілля виявили на півострові на залізничній станції у Гвардійському у Сімферопольському районі близько 30 цистерн із горючим.

"Це свідчить про підготовку до масштабних військових операцій, які потребують великої кількості палива", - йдеться у публікації.

Також у Силах спротиву розповіли про спостереження "дивних подій останніми днями, які пов'язані з майбутньою черговою мобілізацією".

"На вокзалах міста Джанкоя вже з самого ранку стоїть автомобіль Росгвардії, який забирає мобілізованих. Спецтранспорт і військова поліція контролюють процес. Проте, на залізничних коліях військової техніки не спостерігається", - вказується в повідомленні.

Кримські партизани виявили десятки цистерн із паливом для російських окупантів у Гвардійському (фото: t.me/atesh_ua)

За даними кримських партизанів, у Пушкіному вже немає скупчення техніки, яка раніше тут була зафіксована.

"Місцеві жителі повідомляють, що місце дислокації було тимчасовим, і техніку перекинули у невідомому напрямку. Швидше за все звичайне переміщення сил та засобів", - кажуть підпільники.

Діяльність партизан у Криму

Раніше представники підпілля у тимчасово окупованому Криму виявили місцезнаходження ЗРПК "Панцир-С1" російських інтервентів у Севастополі неподалік Інкерманської бухти. Партизани передали Силам оборони інформацію та оприлюднили координати.

Перед цим партизани "Атеш" виявили місця російської техніки й військ у Джанкої в тимчасово окупованому Криму.

Також партизани пробралися на аеродром російських військ у Криму та виявили радіолокаційні станції окупантів.