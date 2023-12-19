Партизаны в Крыму рассказали о признаках подготовки оккупантов к масштабным операциям

Российские захватчики могут готовиться к проведению новых серьезных военных операций в войне против Украины, для чего на территории временно оккупированного Крыма заготавливают десятки цистерн с топливом для техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал крымского движения сопротивления "Атеш".

Представители подполья обнаружили на полуострове на железнодорожной станции в Гвардейском в Симферопольском районе около 30 цистерн с горючим.

"Это свидетельствует о подготовке к масштабным военным операциям, требующим большого количества топлива", - говорится в публикации.

Также в Силах сопротивления рассказали о наблюдении "странных событий в последние дни, которые связаны с предстоящей очередной мобилизацией".

"На вокзалах города Джанкоя уже с самого утра стоит автомобиль Росгвардии, который забирает прибывших мобилизованных. Спецтранспорт и военная полиция контролируют процесс. Однако, на железнодорожных путях военной техники не наблюдается", - указывается в сообщении.

Крымские партизаны обнаружили десятки цистерн с топливом для российских оккупантов в Гвардейском (фото: t.me/atesh_ua)

По данным крымских партизан, в Пушкино уже нет скопления техники, которая ранее тут была зафиксирована.

"Местные жители сообщают, что место дислокации было временным, и технику перебросили в неизвестном направлении. Скорее всего обычное перемещения сил и средств", - говорят подпольщики.

Деятельность партизан в Крыму

Ранее представители подполья во временно оккупированном Крыму обнаружили местонахождение ЗРПК "Панцирь-С1" российских интервентов в Севастополе неподалеку от Инкерманской бухты. Партизаны передали Силам обороны информацию и обнародовали координаты.

Перед этим партизаны "Атеш" обнаружили места российской техники и войск в Джанкое во временно оккупированном Крыму.

Также партизаны пробрались на аэродром российских войск в Крыму и обнаружили радиолокационные станции оккупантов.