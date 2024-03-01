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Партизани дізнались маршрут перекидання десятків танків РФ: куди вони прямують

Фото: партизани дізнались маршрут перекидання десятків танків РФ (скрін відео)
Автор: Ярослава Борзова

Партизани зафіксували перекидання десятків танків на кримських трасах. Партизанам також вдалось заздалегідь дізнатися про маршрут.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух опору "АТЕШ".

Як зазначають у повідомленні, мова йде про перекидання транспортними тягачами кілька десятків танків Т-62М.

"Ми стежимо за ними від вивантаження на залізничну станцію одного з кримського міста аж до кінцевої зупинки. Більш детальної інформації ми підказати не зможемо заради успішної операції", - інформують партизани, обіцяючи докласти необхідних зусиль, щоб танки не доїхали на фронт. 

Водночас в "АТЕШ" наголошують, що за перекиданням набагато складніше стежити у нічний час доби.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялось, що партизани зафіксували прибуття великої кількості танків на залізничній станції в Євпаторії. Окупанти змушені розконсервувати свої резерви у зв'язку з успішними діями ЗСУ на фронті.

Ситуація в Криму

Російські окупанти облаштували вогневі позиції прямо на пляжах Євпаторії у тимчасово окупованому Криму.

Крім того, Росія стягує рідкісні типи реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) до лінії фронту. Розвантаження "Град-1" зафіксували партизани в окупованій Євпаторії. Також у район Євпаторії РФ КамАЗами звозить "зуби дракона".

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Крим