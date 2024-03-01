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Партизаны узнали маршрут переброски десятков танков РФ: куда они направляются

Фото: партизаны узнали маршрут переброски десятков танков РФ (скрин видео)
Автор: Ярослава Борзова

Партизаны зафиксировали переброску десятков танков на крымских трассах. Партизанам также удалось заранее узнать маршрут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение сопротивления "АТЭШ" .

Как отмечают в сообщении, речь идет о переброске транспортными тягачами в несколько десятков танков Т-62М.

"Мы следим за ними от выгрузки на железнодорожную станцию одного из крымского города вплоть до конечной остановки. Более подробной информации мы подсказать не сможем ради успешной операции", - информируют партизаны, обещая приложить необходимые усилия, чтобы танки не доехали на фронт.

В то же время в "АТЕШ" отмечают, что за переброской гораздо сложнее следить в ночное время суток.

Напомним, недавно сообщалось, что партизаны зафиксировали прибытие большого количества танков на железнодорожной станции в Евпатории. Оккупанты вынуждены расконсервировать свои резервы в связи с успешными действиями ВСУ на фронте.

Ситуация в Крыму

Российские оккупанты обустроили огневые позиции прямо на пляжах Евпатории во временно оккупированном Крыму.

Кроме того, Россия стягивает редкие типы реактивных систем залпового огня (РСЗО) к линии фронта. Разгрузку "Град-1" зафиксировали партизаны в оккупированной Евпатории. Также в район Евпатории РФ КамАЗами свозит "зубы дракона".

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Крым