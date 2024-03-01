Партизаны узнали маршрут переброски десятков танков РФ: куда они направляются

Как отмечают в сообщении, речь идет о переброске транспортными тягачами в несколько десятков танков Т-62М.

"Мы следим за ними от выгрузки на железнодорожную станцию одного из крымского города вплоть до конечной остановки. Более подробной информации мы подсказать не сможем ради успешной операции", - информируют партизаны, обещая приложить необходимые усилия, чтобы танки не доехали на фронт.

В то же время в "АТЕШ" отмечают, что за переброской гораздо сложнее следить в ночное время суток.

Напомним, недавно сообщалось, что партизаны зафиксировали прибытие большого количества танков на железнодорожной станции в Евпатории. Оккупанты вынуждены расконсервировать свои резервы в связи с успешными действиями ВСУ на фронте.