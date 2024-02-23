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Партизани зафіксували велику кількість танків РФ у Євпаторії (відео)

Крим, П'ятниця 23 лютого 2024 14:53
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Партизани зафіксували велику кількість танків РФ у Євпаторії (відео) Фото: партизани зафіксували велику кількість танків РФ у Євпаторії (t.me/atesh)
Автор: Ярослава Борзова

Партизани зафіксували прибуття великої кількості танків на залізничній станції в Євпаторії. Окупанти змушені розконсервувати свої резерви у зв'язку з успішними діями ЗСУ на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух опору "АТЕШ".

У повідомленні зазначають, що партизани спостерігали за вивантаженням танків у Євпаторії на станції "Товарна".

"Після вивантаження наш агент нарахував понад 30 танків типу Т-62. Потрібно зауважити, що це радянські танки, які вироблялися до 1975 року і були зняті з озброєння в РФ", - інформують в "АТЕШ".

Крім того, представники руху опору надали точні координати стоянки: 45.21347956851094, 33.373166696298654.

"Відсутність нових зразків танків на полі бою і заміна їх старими не сильно підніме вогневу міць окупантів. У будь-якому разі не всі вони доїдуть до фронту", - зауважують партизани.

Ситуація в Криму

Російські окупанти облаштували вогневі позиції прямо на пляжах Євпаторії у тимчасово окупованому Криму.

Крім того, Росія стягує рідкісні типи реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) до лінії фронту. Розвантаження "Град-1" зафіксували партизани в окупованій Євпаторії. Також у район Євпаторії РФ КамАЗами звозить "зуби дракона".

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