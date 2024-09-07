Партизани зібрали нові розвіддані про базу Чорноморського флоту в Севастополі

Партизани відстежують маршрути пересування техніки, особового складу та фіксують будь-яку активність російських військових у цьому районі.

Зазначається, що цього разу було розвідано місця проживання та навчання особового складу, а також отримано дані про порядок охорони об'єкта, роботу чергової служби та інші важливі відомості, які було негайно передано Силам оборони України.

"Інформація допомагає ЗСУ ефективніше діяти та наближає крах злочинного режиму РФ", - йдеться у повідомленні.

Фото: партизанський рух "АТЕШ" (t.me/atesh_ua)