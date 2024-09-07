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Партизани зібрали нові розвіддані про базу Чорноморського флоту в Севастополі

Фото: партизани розвідали базу ЧФ РФ у Севастополі (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Агенти українського партизанського руху "АТЕШ" продовжують спостерігати за військовою базою РФ у Гагарінському районі окупованого Севастополя та зібрали нові дані про ворожий об'єкт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал руху "АТЕШ".

Партизани відстежують маршрути пересування техніки, особового складу та фіксують будь-яку активність російських військових у цьому районі.

Зазначається, що цього разу було розвідано місця проживання та навчання особового складу, а також отримано дані про порядок охорони об'єкта, роботу чергової служби та інші важливі відомості, які було негайно передано Силам оборони України.

"Інформація допомагає ЗСУ ефективніше діяти та наближає крах злочинного режиму РФ", - йдеться у повідомленні.

 

Фото: партизанський рух "АТЕШ" (t.me/atesh_ua)

Активність партизан у РФ

Днями партизани розвідали військовий аеродром Левашово у Ленінградській області, що забезпечує підтримку авіаційних операцій противника.

Також партизани зібрали розвіддані про будівлю Управління ФСБ РФ у Ростовській області.

Крім того, агенти руху розвідали військові об'єкти у морському порту Таганрогу.

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