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Партизани розвідали військовий аеродром у Ленінградській області

Левашово, Ленінградська область, Четвер 05 вересня 2024 23:55
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Партизани розвідали військовий аеродром у Ленінградській області Фото: партизани провели розвідку аеродрому Левашово (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Українські партизани провели розвідку на військовому аеродромі Левашово, що розташований у Ленінградській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "АТЕШ".

Летовище служить важливою базою для ЗС РФ і забезпечує підтримку авіаційних операцій. Також на аеродромі активно проводяться навчальні польоти.

Під час розвідки було встановлено, що на аеродромі розміщені транспортні й бойові літаки, а також гелікоптери, які використовуються для різних військових завдань, включно з перекиданням особового складу і вантажів.

Особливу увагу агента привернули посилені заходи безпеки й активність авіації.

Фото: партизанський рух "АТЕШ" (t.me/atesh_ua)

Діяльність українських партизан на теренах РФ

Днями партизани "АТЕШ" провели розвідку будівлі Управління ФСБ РФ у Ростовській області.

Також агенти руху провели розвідку об'єктів у морському порті в Таганрозі.

Крім того, партизани влаштували низку диверсій на залізниці загарбників у тимчасово окупованих районах Запорізькій області.

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