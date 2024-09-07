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Партизаны собрали новые разведданные о базе Черноморского флота в Севастополе

Фото: партизаны разведали базу ЧФ РФ в Севастополе (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Агенты украинского партизанского движения "АТЕШ" продолжают наблюдать за военной базой РФ в Гагаринском районе оккупированного Севастополя и собрали новые данные о вражеском объекте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал движения "АТЕШ".

Партизаны отслеживают маршруты передвижения техники, личного состава и фиксируют любую активность российских военных в этом районе.

Отмечается, что на этот раз были разведаны места проживания и обучения личного состава, а также получены данные о порядке охраны объекта, работе дежурной службы и другие важные сведения, которые были немедленно переданы Силам обороны Украины.

"Информация помогает ВСУ эффективнее действовать и приближает крах преступного режима РФ", - отмечается в сообщении.

 

Фото: партизанское движение "АТЕШ" (t.me/atesh_ua)

Активность партизан в РФ

На днях партизаны разведали военный аэродром Левашово в Ленинградской области, обеспечивающий поддержку авиационных операций противника.

Также партизаны собрали разведданные о здании Управления ФСБ РФ в Ростовской области.

Кроме того, агенты движения разведали военные объекты в морском порту Таганрога.

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