Партизаны собрали новые разведданные о базе Черноморского флота в Севастополе

Партизаны отслеживают маршруты передвижения техники, личного состава и фиксируют любую активность российских военных в этом районе.

Отмечается, что на этот раз были разведаны места проживания и обучения личного состава, а также получены данные о порядке охраны объекта, работе дежурной службы и другие важные сведения, которые были немедленно переданы Силам обороны Украины.

"Информация помогает ВСУ эффективнее действовать и приближает крах преступного режима РФ", - отмечается в сообщении.

Фото: партизанское движение "АТЕШ" (t.me/atesh_ua)