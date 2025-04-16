Партизани АТЕШ серйозно нашкодили логістиці росіян у Мелітополі

Агенти успішно реалізували диверсію у тимчасово окупованому Мелітополі - знищили релейну шафу, що завдало серйозного удару по системі управління залізничним сполученням окупантів. Цей точковий удар істотно порушив логістику ворога, що вже позначається на його боєздатності.

В АТЕШ додали, що Мелітополь - ключовий транспортний вузол, через який загарбники перекидають боєприпаси, пальне і військову техніку для ведення бойових дій на Роботинському та Кам'янському напрямках.

"Зараз, коли активні бої тривають, будь-яка затримка постачання критично послаблює окупантів і спричиняє логістичний хаос", - йдеться у повідомленні.