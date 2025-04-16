Партизаны АТЕШ серьезно навредили логистике россиян в Мелитополе

Украинские партизаны нарушили железнодорожную логистику российских захватчиков во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения АТЕШ.
Агенты успешно реализовали диверсию во временно оккупированном Мелитополе - уничтожили релейный шкаф, что нанесло серьезный удар по системе управления железнодорожным сообщением оккупантов. Этот точечный удар существенно нарушил логистику врага, что уже сказывается на его боеспособности.
В АТЕШ добавили, что Мелитополь - ключевой транспортный узел, через который захватчики перебрасывают боеприпасы, горючее и военную технику для ведения боевых действий на Роботинском и Каменском направлениях.
"Сейчас, когда активные бои продолжаются, любая задержка поставок критически ослабляет оккупантов и вызывает логистический хаос", - отмечается в сообщении.
На днях партизаны АТЕШ подожгли российский танк в Донецкой области.
Кроме того, партизаны ударили по железной дороге возле российского города Кемерово, чем затянули поставки боеприпасов к местному военному объекту.
Також агенты АТЕШ уничтожили комплекс РЭБ "Лорандит" в Херсонской области.
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