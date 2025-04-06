Партизани порушили військову логістику РФ ударом по інфраструктурі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух АТЕШ.

Партизани знищили трансформаторну шафу на залізниці біля міста Кемерово. Ця дорога сполучається з такими військовими об'єктами, як Кемеровський механічний завод - підприємство з виробництва боєприпасів дрібного і середнього калібру.

Унаслідок наших дій було порушено логістику і затримано постачання на військові заводи. Наші дії в цьому напрямку мають системний характер і кількість збоїв на залізниці по всій РФ буде тільки збільшуватися.