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Партизани порушили військову логістику РФ ударом по інфраструктурі

Неділя 06 квітня 2025 06:50
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Партизани порушили військову логістику РФ ударом по інфраструктурі Ілюстративне фото: партизани пошкодили логістику армії РФ (росЗМІ)
Автор: Валерій Савицький

Внаслідок партизанської акції у Росії затримано транспортування боєприпасів до військових заводів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух АТЕШ.

Партизани знищили трансформаторну шафу на залізниці біля міста Кемерово. Ця дорога сполучається з такими військовими об'єктами, як Кемеровський механічний завод - підприємство з виробництва боєприпасів дрібного і середнього калібру.

Унаслідок наших дій було порушено логістику і затримано постачання на військові заводи. Наші дії в цьому напрямку мають системний характер і кількість збоїв на залізниці по всій РФ буде тільки збільшуватися.

Діяльність партизан у Росії та на окупованих територіях

Українські партизани продовжують розвідку та диверсійні акти проти російських загарбників на теренах Росії та тимчасово окупованих територіях України.

Під час розвідки бухти Тихоокеанського флоту ВМФ РФ, партизани виявили протичовнові кораблі та протидиверсійні катери.

Партизани АТЕШ знищили комплекс радіоелектронної боротьби "Лорандит".

А в Маріуполі партизани підпалили базу росіян та знищили низку транспортних засобів.

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