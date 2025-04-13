Партизани "АТЕШ" знищили російський танк в Донецькій області
Партизани руху "АТЕШ" підпалили російський танк. Диверсію вдалося здійснити в Донецькій області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал АТЕШ.
Рух спротиву "АТЕШ" повідомив про чергову успішну диверсію - цього разу на Донецькому напрямку. Її виконав агент руху, який перебував у складі одного з підрозділів російського угруповання військ "Центр".
За інформацією "АТЕШ", він підібрав момент, коли окупанти проводили ремонт танка та встановлювали на ньому додатковий захист, відомий як "мангал".
Увечері, під час неформального святкування "традиційного вівторка", механіки вживали алкоголь, що значно знизило рівень їхньої пильності.
Скориставшись ситуацією, диверсант підпалив техніку, після чого на позиції почалася пожежа. Агент успішно відійшов у безпечне місце.
"Наразі він уже перебуває на іншому напрямку, і ми готуємо наступний удар", - повідомляє "АТЕШ".
"АТЕШ"
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