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Партизани "АТЕШ" влаштували залізничну диверсію в Запорізькій області (фото, відео)

Неділя 03 серпня 2025 07:30
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Партизани "АТЕШ" влаштували залізничну диверсію в Запорізькій області (фото, відео) Ілюстративне фото: партизани зупинили рух залізницею на окупованій території (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Агент партизанського руху "АТЕШ" паралізував рух залізниці, що веде до тимчасово окупованого Бердянська в Запорізькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "АТЕШ".

Зазначається, що агент руху спалив релейну шафу біля населеного пункту Шовкове у Запорізькій області на відрізку залізниці, що веде до тимчасово окупованого Бердянська.

Знищення цієї шафи дозволило затримати постачання палива для забезпечення окупаційних військ на Запорізькому напрямку.

"Ми вибрали це місце не випадково. По цій гілці регулярно перевозяться військові вантажі - техніка, паливо та особовий склад", - йдеться у повідомленні.

Рух також оприлюднив фото і відео партизанської диверсії.

Нагадаємо, раніше в "АТЕШ" повідомили, що десантники кидають позиції у тимчасово окупованих районах Запорізької області.

Також рух повідомив, що російські солдати передають ЗСУ інформацію про дислокацію техніки й штабів армії РФ.

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