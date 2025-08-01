Зраджують зсередини: росіяни передають ЗСУ дані про техніку і штаби

Українські військові ліквідували російські танки на Запорізькому напрямку завдяки інформації від окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "АТЕШ".

Агент руху "АТЕШ" зі складу 57 окремої бригади зафіксував і оперативно передав координати замаскованих танків Т-62, розміщених на Запорізькому напрямку. Це дозволило Силам оборони України швидко відреагувати та провести відповідні заходи щодо нейтралізації ворожої техніки.

"Особливе значення має той факт, що все більше російських військових усвідомлюють злочинний характер війни і висловлюють готовність співпрацювати", - пишуть в "АТЕШ".

Зокрема, останні тижні були зафіксовані випадки передачі інформації про переміщення техніки, місцезнаходження командних пунктів, а також про випадки саботажу наказів і навмисного виведення техніки з ладу.