ua en ru
Пт, 01 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Війна в Україні Економіка У світі Надзвичайні події
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Зраджують зсередини: росіяни передають ЗСУ дані про техніку і штаби

П'ятниця 01 серпня 2025 07:43
UA EN RU
Зраджують зсередини: росіяни передають ЗСУ дані про техніку і штаби Ілюстративне фото: ЗСУ ліквідували російську техніку у Запорізькій області (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Українські військові ліквідували російські танки на Запорізькому напрямку завдяки інформації від окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "АТЕШ".

Агент руху "АТЕШ" зі складу 57 окремої бригади зафіксував і оперативно передав координати замаскованих танків Т-62, розміщених на Запорізькому напрямку. Це дозволило Силам оборони України швидко відреагувати та провести відповідні заходи щодо нейтралізації ворожої техніки.

"Особливе значення має той факт, що все більше російських військових усвідомлюють злочинний характер війни і висловлюють готовність співпрацювати", - пишуть в "АТЕШ".

Зокрема, останні тижні були зафіксовані випадки передачі інформації про переміщення техніки, місцезнаходження командних пунктів, а також про випадки саботажу наказів і навмисного виведення техніки з ладу.

Ситуація у Запорізькій області

Нагадаємо, за словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, він віддав розпорядження посилити оборону біля населеного пункту Кам’янське у Запорізькій області після активізації росіян.

Також ми писали, що підрозділи 210-го окремого штурмового полку Збройних сил України повідомили про успішне просування у Запорізькій області.

Окрім цього, начальник відділення комунікацій 118-ї окремої механізованої бригади Дмитро Пелих розповів, що наступ росіян відчувається на всій лінії бойового зіткнення". Зокрема, нещодавно на Оріхівському напрямку ворог пішов механізованим штурмом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
Новини
У Києві з-під завалів дістали тіла ще 10 загиблих, серед них - дитина 2-х років
У Києві з-під завалів дістали тіла ще 10 загиблих, серед них - дитина 2-х років
Аналітика
Холодний душ для президента: як скандал із НАБУ і САП вдарив по Зеленському
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Холодний душ для президента: як скандал із НАБУ і САП вдарив по Зеленському