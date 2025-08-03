Партизаны "АТЕШ" устроили железнодорожную диверсию в Запорожской области (фото, видео)

Агент партизанского движения "АТЕШ" парализовал движение железной дороги, ведущей к временно оккупированному Бердянску в Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".

Отмечается, что агент движения сжег релейный шкаф возле населенного пункта Шелковое в Запорожской области на отрезке железной дороги, ведущей к временно оккупированному Бердянску.

Уничтожение этого шкафа позволило задержать поставки топлива для обеспечения оккупационных войск на Запорожском направлении.

"Мы выбрали это место не случайно. По этой ветке регулярно перевозятся военные грузы - техника, топливо и личный состав", - говорится в сообщении.

Движение также обнародовало фото и видео партизанской диверсии.