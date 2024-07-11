Партизани "АТЕШ" розвідали військовий госпіталь загарбників у Севастополі

Зазначається, що агент руху отримав інформацію від пораненого російського військового про кількість втрат на фронті.

Військовослужбовець повідомив, що за тиждень до госпіталю прибуло понад 400 осіб. Важких поранених приймають і розкидають по цивільних лікарнях, а інших відправляють назад у підрозділи на "реабілітацію", на якій вони змушені ходити на бойові завдання.

Росіянам дуже не вистачає особового складу через постійні "м'ясні штурми", які влаштовує командування ЗС РФ.

"Обурення серед російських військових зростає з кожним днем і вони все більше замислюються над тим, заради чого вони воюють і чому до них таке скотиняче ставлення", - йдеться у повідомленні.

Координати госпіталю: 44.6019330, 33.4378757

Фото: Партизанський рух "АТЕШ" (https://t.me/atesh_ua)