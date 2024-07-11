Партизаны "АТЕШ" разведали военный госпиталь захватчиков в Севастополе

Отмечается, что агент движения получил информацию от раненого российского военного о количестве потерь на фронте.

Военнослужащий сообщил, что за неделю в госпиталь прибыли более 400 человек. Тяжелых раненых принимают и разбрасывают по гражданским больницам, а других отправляют обратно в подразделения на "реабилитацию", на которой они вынуждены ходить на боевые задания.

Россиянам очень не хватает личного состава из-за постоянных "мясных штурмов", которые устраивает командование ВС РФ.

"Возмущение среди российских военных растет с каждым днем, и они все больше задумываются над тем, ради чего они воюют и почему к ним такое скотское отношение", - говорится в сообщении.

Координаты госпиталя: 44.6019330, 33.4378757

Фото: Партизанское движение "АТЕШ" (https://t.me/atesh_ua)