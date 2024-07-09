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Партизани розвідали командний пункт росіян у Донецькій області та вказали його координати

Вівторок 09 липня 2024 18:34
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Партизани розвідали командний пункт росіян у Донецькій області та вказали його координати Ілюстративне фото: російський військовий (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Партизани провели розвідку у Донецькій області та викрили там місця базування командних пунктів росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "Атеш".

Як зазначають партизани, чергове лігво окупантів було виявлено у селі Захарівка вже досить давно. Весь час за росіянами велось спостереження. Було вивчено, хто, коли, навіщо і звідки прибуває сюди і куди прямує на зворотному шляху.

У цей командний пункт щодня з'їжджаються військові та любить проводити своє дозвілля один високопоставлений "товариш".

"Передаємо полум'яний привіт цим любителям україського села і запевняємо, що кожен із вас скоро горітиме так само швидко, як опудало на масленницю. Єдина різниця, що млинців цього разу не буде", - написали партизани.

Фото: база росіян у Донецькій області (t.me/atesh_ua)

Розвідки партизан на окупованих територіях

Нещодавно партизани відстежили базу російських військ у тимчасово окупованому Луганську. А також виявили склад і стоянку військової техніки ЗС РФ у Гвардійському в Криму.

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Донецька область партизаны Війна в Україні
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