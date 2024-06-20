ua en ru
Чт, 20 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Партизани розвідали базу російських військ в окупованому Луганську

Луганськ, Четвер 20 червня 2024 17:47
UA EN RU
Партизани розвідали базу російських військ в окупованому Луганську Фото: партизани розвідали базу російських військ в окупованому Луганську (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Агент партизанського руху "АТЕШ" відстежив базу російських військ у тимчасово окупованому Луганську.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "АТЕШ".

Агент провів спостереження за російською військовою технікою, яка привела до військової бази.

"У результаті подальшої розвідки ми встановили, що ця точка належить 7-й окремій мотострілецькій бригаді, в/ч 08807. Раніше InformNapalm повідомляли про базу "ТрансПеле", яку РФ з 2014 року використовує для паркування військової техніки", - йдеться в повідомленні.

Координати бази окупантів: 48.538328, 39.354367

"Боротьба триває. Усю ворожу інфраструктуру буде ліквідовано, і ми не зупинимося, поки всі окуповані території не буде звільнено", - наголосили в "АТЕШ".

Нагадаємо, раніше партизани виявили склад і стоянку військової техніки ЗС РФ у Гвардійському в Криму.

Також нещодавно агенти "АТЕШ" зафіксували, що російські військові частково залишають тимчасово окупований Маріуполь.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Луганськ Війна в Україні
NEWS
Мобілізація в Україні. Чи можна проходити службу за місцем проживання
Мобілізація в Україні. Чи можна проходити службу за місцем проживання
DAILY
Танго Мілея. Чому Аргентина нарощує підтримку України
Роман КотЖурналіст РБК-Україна Танго Мілея. Чому Аргентина нарощує підтримку України