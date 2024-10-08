Партизани АТЕШ розвідали арсенал ЧФ РФ в окупованому Севастополі

Діяльність партизан в окупованому Криму

Українські партизани проводять активну розвідку в окупованому Криму. Вони збирають інформацію про об'єкти російських загарбників і передають її Збройним силам для подальшого завдання ударів.

Днями партизани "АТЕШ" розвідали місця зберігання техніки, патрулів і постів у військовій частині в Сімферополі, що займається радіохімічним та біологічним захистом.

Раніше агенти руху помітили перевезення ракет С-300 для систем ППО в районі Кримського мосту.

Крім того, партизани виявили нові оборонні споруди та військову техніку на кримському полігоні "Ангарський".

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