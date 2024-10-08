Партизаны АТЕШ разведали арсенал ЧФ РФ в оккупированном Севастополе

Агент движения провел разведку 17-го арсенала, который отвечает за хранение боеприпасов и обслуживание техники Черноморского флота. На нем обнаружены материалы и боеприпасы, которые поставляются флотским частям и соединениям во время операций.

На территории арсенала установлены высокие меры безопасности, в том числе наблюдательные вышки, протяженные часовые посты и патрули.

Фото: партизанское движение "АТЕШ" (t.me/atesh_ua)