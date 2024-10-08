Партизаны АТЕШ разведали арсенал ЧФ РФ в оккупированном Севастополе
Украинские партизаны провели разведку одного из арсеналов Черноморского флота Российской Федерации в оккупированном Севастополе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".
Агент движения провел разведку 17-го арсенала, который отвечает за хранение боеприпасов и обслуживание техники Черноморского флота. На нем обнаружены материалы и боеприпасы, которые поставляются флотским частям и соединениям во время операций.
На территории арсенала установлены высокие меры безопасности, в том числе наблюдательные вышки, протяженные часовые посты и патрули.
Фото: партизанское движение "АТЕШ" (t.me/atesh_ua)
Деятельность партизан в оккупированном Крыму
Украинские партизаны проводят активную разведку в оккупированном Крыму. Они собирают информацию об объектах российских захватчиков и передают ее Вооруженным силам для дальнейших ударов.
На днях партизаны "АТЕШ" разведали места хранения техники, патрулей и постов в воинской части в Симферополе, которая занимается радиохимической и биологической защитой.
Ранее агенты движения заметили перевозку ракет С-300 для систем ПВО в районе Крымского моста.
Кроме того, партизаны обнаружили новые оборонительные сооружения и военную технику на крымском полигоне "Ангарский".
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