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Партизани "АТЕШ" проводять розвідку Стрілецької бухти у Севастополі

Фото: партизани активно розвідують об'єкти росіян у Севастополі (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Агенти партизанського руху "АТЕШ" щодня оновлюють місця дислокації військової техніки і суден рашистів у Стрілецькій бухті Севастополя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram партизанського руху "АТЕШ".

Зазначається, що протичовновий корабель "Александровец" продовжує стояти на місці. Загарбники бояться його переміщувати, а особовий склад "влаштовує щоденні п'янки в бараку".

"Так само неподалік стоїть корабель-мішень з кутовими відбивачами, який використовується для відпрацювання практичних стрільб", - йдеться у повідомленні.

Всі дані оперативно передаються Силам оборони для планування нових ударів по об'єктах агресора.

 

Фото: Партизанський рух "АТЕШ" (t.me/atesh_ua)

Діяльність партизан в окупованому Криму

У росіян виникли проблеми з мобілізацією у тимчасово окупованому Криму - жителі півострова не палають бажанням воювати проти України.

Тим часом загарбники встановили велику кількість вогневих точок на кримських пляжах.

Також партизани розвідали місцерозташування військового госпіталю окупантів у Криму, де перебуває велика кількість поранених внаслідок м'ясних штурмів.

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Крим