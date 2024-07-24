Партизани "АТЕШ" проводять розвідку Стрілецької бухти у Севастополі

Агенти партизанського руху "АТЕШ" щодня оновлюють місця дислокації військової техніки і суден рашистів у Стрілецькій бухті Севастополя.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram партизанського руху "АТЕШ".
Зазначається, що протичовновий корабель "Александровец" продовжує стояти на місці. Загарбники бояться його переміщувати, а особовий склад "влаштовує щоденні п'янки в бараку".
"Так само неподалік стоїть корабель-мішень з кутовими відбивачами, який використовується для відпрацювання практичних стрільб", - йдеться у повідомленні.
Всі дані оперативно передаються Силам оборони для планування нових ударів по об'єктах агресора.
Фото: Партизанський рух "АТЕШ" (t.me/atesh_ua)
У росіян виникли проблеми з мобілізацією у тимчасово окупованому Криму - жителі півострова не палають бажанням воювати проти України.
Тим часом загарбники встановили велику кількість вогневих точок на кримських пляжах.
Також партизани розвідали місцерозташування військового госпіталю окупантів у Криму, де перебуває велика кількість поранених внаслідок м'ясних штурмів.
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