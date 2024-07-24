Партизаны "АТЕШ" проводят разведку Стрелецкой бухты в Севастополе

Отмечается, что противолодочный корабль "Александровец" продолжает стоять на месте. Захватчики боятся его перемещать, а личный состав "устраивает ежедневные пьянки в бараке".

"Так же неподалеку стоит корабль-мишень с угловыми отражателями, который используется для отработки практических стрельб", - отмечается в сообщении.

Все данные оперативно передаются Силам обороны для планирования новых ударов по объектам агрессора.

Фото: Партизанское движение "АТЕШ" (t.me/atesh_ua)