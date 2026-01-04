Партизани "АТЕШ" провели розвідку заводу, що працює на російський ВПК

Агенти партизанського руху "АТЕШ" заявили про проведення розвідки Брянського автомобільного заводу в Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "АТЕШ".
За даними агентів руху, підприємство виготовляє шасі для зенітних ракетних комплексів С‑400 і С‑350, оперативно‑тактичних ракетних комплексів "Іскандер‑М", а також реактивних систем залпового вогню "Ураган".
В "АТЕШ" зазначають, що завод є одним із ключових об’єктів російського військово‑промислового комплексу, який спеціалізується на виробництві колісних платформ і шасі для систем ППО, радіолокаційних станцій та іншої військової техніки, задіяної у війні проти України.
Під час розвідки партизани зафіксували розміщення виробничих цехів, адміністративних будівель, складів і під'їзних шляхів, що використовуються в логістиці підприємства. За їхньою інформацією, на заводі триває активна робота в межах виконання оборонних замовлень.
Фото: рух "АТЕШ"
Отримані матеріали, як повідомляють в "АТЕШ", вже передані Силам оборони України та можуть бути використані для планування точкових дій щодо військової та промислової інфраструктури противника.
Останнім часом представники партизанського руху регулярно публікують дані про важливі військові об’єкти на території Росії.
Зокрема, агентам руху вдалося проникнути на позиції російського підрозділу протиповітряної оборони поблизу Санкт-Петербурга, який забезпечує прикриття міста та стратегічних об’єктів Північно-Західного федерального округу РФ.
Також партизани провели розвідку ймовірного штабу протиповітряної оборони російських окупаційних військ у Севастополі.
На території зафіксовано макети військової техніки, що, за оцінкою "АТЕШ", свідчить про спроби ввести в оману та приховати реальне призначення локації. Водночас спостерігаються ознаки роботи командного пункту - періодичні переміщення військовослужбовців та активність засобів зв’язку.
Нещодавно "АТЕШ" провів розвідку в районі Севастопольської бухти, яка є ключовим вузлом військово-логістичної інфраструктури Чорноморського флоту РФ.