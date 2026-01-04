Партизаны "АТЕШ" провели разведку завода, работающего на российский ВПК

По данным агентов движения, предприятие производит шасси для зенитных ракетных комплексов С-400 и С-350, оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М", а также реактивных систем залпового огня "Ураган".

В "АТЕШ" отмечают, что завод является одним из ключевых объектов российского военно-промышленного комплекса, который специализируется на производстве колесных платформ и шасси для систем ПВО, радиолокационных станций и другой военной техники, задействованной в войне против Украины.

Фото: движение "АТЕШ"

Во время разведки партизаны зафиксировали размещение производственных цехов, административных зданий, складов и подъездных путей, используемых в логистике предприятия. По их информации, на заводе продолжается активная работа в рамках выполнения оборонных заказов.

Фото: движение "АТЕШ"

Полученные материалы, как сообщают в "АТЕШ", уже переданы Силам обороны Украины и могут быть использованы для планирования точечных действий по военной и промышленной инфраструктуре противника.