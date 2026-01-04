Партизаны "АТЕШ" провели разведку завода, работающего на российский ВПК

Агенты партизанского движения "АТЕШ" заявили о проведении разведки Брянского автомобильного завода в России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".
По данным агентов движения, предприятие производит шасси для зенитных ракетных комплексов С-400 и С-350, оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М", а также реактивных систем залпового огня "Ураган".
В "АТЕШ" отмечают, что завод является одним из ключевых объектов российского военно-промышленного комплекса, который специализируется на производстве колесных платформ и шасси для систем ПВО, радиолокационных станций и другой военной техники, задействованной в войне против Украины.
Во время разведки партизаны зафиксировали размещение производственных цехов, административных зданий, складов и подъездных путей, используемых в логистике предприятия. По их информации, на заводе продолжается активная работа в рамках выполнения оборонных заказов.
Фото: движение "АТЕШ"
Полученные материалы, как сообщают в "АТЕШ", уже переданы Силам обороны Украины и могут быть использованы для планирования точечных действий по военной и промышленной инфраструктуре противника.
В последнее время представители партизанского движения регулярно публикуют данные о важных военных объектах на территории России.
В частности, агентам движения удалось проникнуть на позиции российского подразделения противовоздушной обороны вблизи Санкт-Петербурга, которое обеспечивает прикрытие города и стратегических объектов Северо-Западного федерального округа РФ.
Также партизаны провели разведку вероятного штаба противовоздушной обороны российских оккупационных войск в Севастополе.
На территории зафиксированы макеты военной техники, что, по оценке "АТЕШ", свидетельствует о попытках ввести в заблуждение и скрыть реальное назначение локации. В то же время наблюдаются признаки работы командного пункта - периодические перемещения военнослужащих и активность средств связи.
Недавно "АТЕШ" провел разведку в районе Севастопольской бухты, которая является ключевым узлом военно-логистической инфраструктуры Черноморского флота РФ.