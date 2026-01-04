ua en ru
Вс, 04 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Партизаны "АТЕШ" провели разведку завода, работающего на российский ВПК

Россия, Воскресенье 04 января 2026 06:30
UA EN RU
Партизаны "АТЕШ" провели разведку завода, работающего на российский ВПК Фото: Брянский автозавод РФ (Telegram движения "АТЕШ")
Автор: Марина Балабан

Агенты партизанского движения "АТЕШ" заявили о проведении разведки Брянского автомобильного завода в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".

По данным агентов движения, предприятие производит шасси для зенитных ракетных комплексов С-400 и С-350, оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М", а также реактивных систем залпового огня "Ураган".

В "АТЕШ" отмечают, что завод является одним из ключевых объектов российского военно-промышленного комплекса, который специализируется на производстве колесных платформ и шасси для систем ПВО, радиолокационных станций и другой военной техники, задействованной в войне против Украины.

Партизаны &quot;АТЕШ&quot; провели разведку завода, работающего на российский ВПКФото: движение "АТЕШ"

Во время разведки партизаны зафиксировали размещение производственных цехов, административных зданий, складов и подъездных путей, используемых в логистике предприятия. По их информации, на заводе продолжается активная работа в рамках выполнения оборонных заказов.

Партизаны &quot;АТЕШ&quot; провели разведку завода, работающего на российский ВПК

Фото: движение "АТЕШ"

Полученные материалы, как сообщают в "АТЕШ", уже переданы Силам обороны Украины и могут быть использованы для планирования точечных действий по военной и промышленной инфраструктуре противника.

Разведка "АТЕШ"

В последнее время представители партизанского движения регулярно публикуют данные о важных военных объектах на территории России.

В частности, агентам движения удалось проникнуть на позиции российского подразделения противовоздушной обороны вблизи Санкт-Петербурга, которое обеспечивает прикрытие города и стратегических объектов Северо-Западного федерального округа РФ.

Также партизаны провели разведку вероятного штаба противовоздушной обороны российских оккупационных войск в Севастополе.

На территории зафиксированы макеты военной техники, что, по оценке "АТЕШ", свидетельствует о попытках ввести в заблуждение и скрыть реальное назначение локации. В то же время наблюдаются признаки работы командного пункта - периодические перемещения военнослужащих и активность средств связи.

Недавно "АТЕШ" провел разведку в районе Севастопольской бухты, которая является ключевым узлом военно-логистической инфраструктуры Черноморского флота РФ.

Читайте РБК-Украина в Google News
партизаны Брянская область Война в Украине
Новости
До Парижа 48 часов. Советники "коалиции желающих" обсуждали в Киеве мирный план: главное
До Парижа 48 часов. Советники "коалиции желающих" обсуждали в Киеве мирный план: главное
Аналитика
Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем