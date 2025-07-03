Партизани анонсували "гаряче літо" окупантам Донеччини

За даними агентів руху з тимчасово окупованого Донецька, за останній місяць російські загарбники перемістили значну кількість засобів протиповітряної оборони до незаконно анексованого Криму, як більш пріоритетного регіону.

У зв'язку з цим, очікується більше ударів по військових об'єктах в окупованих районах області.

Партизани вже звернули увагу на "перші результати".

"Окупанти панічно намагаються замаскувати і приховати подібні об'єкти. Але це вдається їм з трудом - як, наприклад, штаб 8 АК або ж склад боєприпасів в Харцизьку", - йдеться у повідомленні.

В АТЕШ радять місцевим жителям передавати руху інформацію про те, що відбувається в місті та обіцяють за це гідну винагороду.