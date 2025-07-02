В окупованому Харцизьку прогриміли вибухи: що відомо

У тимчасово окупованому Харцизьку (Донецька область) пролунали потужні вибухи. Попередньо в місті уражений ворожий склад боєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські пабліки.

Місцеві пабліки також пишуть про повторні детонації в місці ймовірного прильоту.

У мережі публікуються кадри вибухів, імовірно, в районі місцевого складу боєприпасів. За попередньою інформацією, по ворожому об'єкту було завдано ракетного удару.

Удари ЗСУ по військових об'єктах РФ

За останні кілька днів Сили оборони вчинили низку масштабних атак по військових об'єктах та оборонних заводах на тимчасово окупованих територіях і на теренах Росії.

1 липня ударні дрони СБУ вдарили по заводу "Купол" у російському Іжевську. Підприємство виробляє зенітні ракетні комплекси і дрони для армії РФ.

В окупованому Криму дрони ГУР пошкодили винищувач Су-30 на аеродромі в Саках.

В ніч на 1 липня на Росію було вчинено масовану атаку безпілотників. Вибухи лунали у Саратові та Енгельсі. Також були зафіксовані прильоти у тимчасово окупованому Луганську.

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