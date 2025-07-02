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В окупованому Харцизьку прогриміли вибухи: що відомо

Харцизьк, Середа 02 липня 2025 23:55
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В окупованому Харцизьку прогриміли вибухи: що відомо Фото: у Харцизьку на Донеччині уражено склад боєприпасів РФ (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У тимчасово окупованому Харцизьку (Донецька область) пролунали потужні вибухи. Попередньо в місті уражений ворожий склад боєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські пабліки.

У мережі публікуються кадри вибухів, імовірно, в районі місцевого складу боєприпасів. За попередньою інформацією, по ворожому об'єкту було завдано ракетного удару.

Місцеві пабліки також пишуть про повторні детонації в місці ймовірного прильоту.

Удари ЗСУ по військових об'єктах РФ

За останні кілька днів Сили оборони вчинили низку масштабних атак по військових об'єктах та оборонних заводах на тимчасово окупованих територіях і на теренах Росії.

1 липня ударні дрони СБУ вдарили по заводу "Купол" у російському Іжевську. Підприємство виробляє зенітні ракетні комплекси і дрони для армії РФ.

В окупованому Криму дрони ГУР пошкодили винищувач Су-30 на аеродромі в Саках.

В ніч на 1 липня на Росію було вчинено масовану атаку безпілотників. Вибухи лунали у Саратові та Енгельсі. Також були зафіксовані прильоти у тимчасово окупованому Луганську.

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