Партизаны анонсировали "горячее лето" оккупантам Донецкой области

В ближайшее время в Донецкой области участятся удары Сил обороны по военным объектам российских захватчиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение АТЕШ.
По данным агентов движения из временно оккупированного Донецка, за последний месяц российские захватчики переместили значительное количество средств противовоздушной обороны в незаконно аннексированный Крым, как более приоритетный регион.
В связи с этим, ожидается больше ударов по военным объектам в оккупированных районах области.
Партизаны уже обратили внимание на "первые результаты".
"Оккупанты панически пытаются замаскировать и скрыть подобные объекты. Но это удается им с трудом - как, например, штаб 8 АК или же склад боеприпасов в Харцызске", - говорится в сообщении.
В АТЕШ советуют местным жителям передавать движению информацию о том, что происходит в городе, и обещают за это достойное вознаграждение.
В понедельник, 30 июня, во временно оккупированном Донецке прогремели громкие взрывы.
Позже стало известно, что Силы обороны уничтожили ракетами штаб 8-й общевойсковой армии ВС РФ. Предположительно удар был нанесен крылатыми ракетами Storm Shadow/SCALP.
Добавим, что вечером 2 июля прогремели мощные взрывы во временно оккупированном городе Харцызск Донецкой области.
Предварительно был нанесен ракетный удар по складу боеприпасов, на месте прилета возник масштабный пожар.
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