В окупованому Донецьку прогриміли вибухи: над містом здійнявся дим (відео)

У тимчасово окупованому Донецьку в понеділок, 30 червня, ввечері місцеві жителі почули вибухи. Місто перебувало під ракетною атакою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новости Донбасса " і керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка в Telegram .

За даними "Новостей Донбасса", у Донецьку працювала протиповітряна оборона. При цьому окупаційна влада поскаржилася на обстріл міста.



За непідтвердженими даними, є "приліт" на території металургійного заводу.

Також поширюється інформація про удар по розташуванню штабу 8-ї загальновійськової армії ЗС РФ.

При цьому в мережі оприлюднили кадри, на яких можна помітити велику пожежу в районі між Ясинуватою і Донецьком.

Зі свого боку Коваленко вже прокоментував вибухи в Донецьку.

"Ювелірна робота по росіянах у тимчасово окупованому Донецьку. Там дуже жирно", - написав він.