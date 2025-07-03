Партизани анонсували "гаряче літо" окупантам Донеччини
Найближчим часом у Донецькій області почастішають удари Сил оборони по військових об'єктах російських загарбників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух АТЕШ.
За даними агентів руху з тимчасово окупованого Донецька, за останній місяць російські загарбники перемістили значну кількість засобів протиповітряної оборони до незаконно анексованого Криму, як більш пріоритетного регіону.
У зв'язку з цим, очікується більше ударів по військових об'єктах в окупованих районах області.
Партизани вже звернули увагу на "перші результати".
"Окупанти панічно намагаються замаскувати і приховати подібні об'єкти. Але це вдається їм з трудом - як, наприклад, штаб 8 АК або ж склад боєприпасів в Харцизьку", - йдеться у повідомленні.
В АТЕШ радять місцевим жителям передавати руху інформацію про те, що відбувається в місті та обіцяють за це гідну винагороду.
Удари ЗСУ по Донецькій області
В понеділок, 30 червня, у тимчасово окупованому Донецьку пролунали гучні вибухи.
Пізніше стало відомо, що Сили оборони знищили штаб 8-ї загальновійськової армії ЗС РФ. Імовірно удару було завдано крилатими ракетами Storm Shadow/SCALP.
Додамо, що ввечері 2 липня прогриміли потужні вибухи у тимчасово окупованому місті Харцизьк Донецької області.
Попередньо було завдано ракетного удару по складу боєприпасів, на місці прильоту виникла масштабна пожежа.
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