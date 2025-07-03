Партизаны анонсировали "горячее лето" оккупантам Донецкой области

В ближайшее время в Донецкой области участятся удары Сил обороны по военным объектам российских захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение АТЕШ .

По данным агентов движения из временно оккупированного Донецка, за последний месяц российские захватчики переместили значительное количество средств противовоздушной обороны в незаконно аннексированный Крым, как более приоритетный регион.

В связи с этим, ожидается больше ударов по военным объектам в оккупированных районах области.

Партизаны уже обратили внимание на "первые результаты".

"Оккупанты панически пытаются замаскировать и скрыть подобные объекты. Но это удается им с трудом - как, например, штаб 8 АК или же склад боеприпасов в Харцызске", - говорится в сообщении.

В АТЕШ советуют местным жителям передавать движению информацию о том, что происходит в городе, и обещают за это достойное вознаграждение.