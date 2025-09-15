У партії Мерца закликали виділити більше коштів на військову допомогу Україні

Як розповів Гардт, він закликав міністра фінансів Німеччини Ларса Клінгбайля, який представляє Соціал-демократичну партію, більш серйозно поставитися до бюджетних запитів міністра оборони Бориса Пісторіуса щодо військової допомоги Україні на 2026 рік.

Передумовою для цього стало те, що Клінгбайль відхилив бюджетні запити Пісторіуса щодо збільшення допомоги Україні з бюджетних міркувань.

"На жаль, політика безпеки розвивається ще менш сприятливо після промови канцлера Шольца про "поворотний момент" у 2022 році та рішень щодо спеціальних фондів з весни 2025 року", - зазначив представник ХДС.

Гардт згадав про інцидент з порушенням повітряного простору Польщі російськими безпілотниками, зазначивши, що Москва таким чином "випробовує кордони".

За його словами, високий рівень стримування, зокрема в Україні, є найкращою гарантією того, "що ми пройдемо цей складний етап європейської політики безпеки добре і мирно".