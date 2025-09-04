ua en ru
Німеччина планує надати обладнання для чотирьох українських бригад

Четвер 04 вересня 2025 21:44
Німеччина планує надати обладнання для чотирьох українських бригад Фото: Німеччина планує надати обладнання для чотирьох українських бригад (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Німеччина значно збільшить військову допомогу Україні. Зокрема, планує надати обладнання для чотирьох українських механізованих піхотних бригад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на nt-v.

"Ми пообіцяли значне збільшення, особливо щодо систем озброєння та протиповітряної оборони", - повідомили джерела в німецькому уряді за результатами зустрічі "коаліції охочих".

Також Німеччина хоче підтримати наступальні можливості України, наприклад, допомагаючи у виробництві високоточної зброї, зокрема крилатих ракет далекого радіусу дії.

Крім того, Німеччина планує надати обладнання для чотирьох українських механізованих піхотних бригад.

"Це майже 500 машин на рік", - уточнили джерела.

Плани Німеччини щодо допомоги Україні

Нагадаємо, за інформацією журналу Spiegel, уряд Німеччини хоче посилити протиповітряну оборону України. Планується збільшення на 20 відсотків на рік - з урахуванням кількості систем озброєння та їх ефективності.

Крім того, планується поліпшити наступальні повітряні можливості Києва. Маються на увазі далекобійні високоточні озброєння, такі як крилаті ракети, які виробляються в Україні за фінансової та технологічної підтримки

Водночас Україні можуть надати обладнання для чотирьох механізованих піхотних бригад, що означатиме близько 480 піхотних машин на рік, включаючи бронетранспортери.

На думку Німеччини, іншими важливими складовими гарантій безпеки є:

  • продовження підготовки українських солдатів,
  • тісна взаємодія оборонних промисловостей України та європейських держав.
