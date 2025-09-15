В партии Мерца призвали выделить больше средств на военную помощь Украине

Как рассказал Гардт, он призвал министра финансов Германии Ларса Клингбайля, который представляет Социал-демократическую партию, более серьезно отнестись к бюджетным запросам министра обороны Бориса Писториуса по военной помощи Украине на 2026 год.

Предпосылкой для этого стало то, что Клингбайль отклонил бюджетные запросы Писториуса по увеличению помощи Украине по бюджетным соображениям.

"К сожалению, политика безопасности развивается еще менее благоприятно после речи канцлера Шольца о "поворотном моменте" в 2022 году и решений по специальным фондам с весны 2025 года", - отметил представитель ХДС.

Гардт вспомнил об инциденте с нарушением воздушного пространства Польши российскими беспилотниками, отметив, что Москва таким образом "испытывает границы".

По его словам, высокий уровень сдерживания, в частности в Украине, является лучшей гарантией того, "что мы пройдем этот сложный этап европейской политики безопасности хорошо и мирно".