ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

УДАР йде на вибори і пропонує Саакашвілі пост глави партії

Новини » Вибори 2019    04.06.2019 - 21:50
УДАР йде на вибори і пропонує Саакашвілі пост глави партії
Фото: Віталій Кличко (kyivcity.gov.ua)

Партія Кличка візьме участь у позачергових виборах у парламент

Партія УДАР візьме участь у позачергових виборах у Верховну раду. Про це заявив лідер політсили Віталій Кличко у відеозверненні, опублікованому в Instagram.

Мер Києва Віталій Кличко запропонував Михайлу Саакашвілі, який 29 травня повернувся в Україну, очолити партію УДАР на виборах до Верховної ради України.

"УДАР йде на дострокові парламентські вибори. І пропоную нашим партнерам піти разом. Я залишаюся лідером партії УДАР, а Михайлу Саакашвілі пропоную стати головою партії", - заявив Кличко.

За словами Кличка, його партія підтримує "кроки ефективного реформування держави, наближення України до європейського співтовариства і НАТО".

"У мене ще багато зобов'язань перед киянами, які я повинен реалізувати. Я залишаюся мером столиці, щоб вони стали реальністю. Так буде чесно і правильно. І ті зміни, які сталися в столиці, ми зробимо і в кожному місті, містечку і селі", - сказав він.

Додамо, екс-глава Одеської обласної державної адміністрації Михайло Саакашвілі 29 травня 2019 року повернувся до України. 28 травня президент України Володимир Зеленський повернув Саакашвілі українське громадянство, скасувавши указ свого попередника Петра Порошенка.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна з посиланням на джерела повідомляло, що в партії "Солідарність" і УДАР домовилися про спільний похід на вибори у Верховну раду.

В матеріалі РБК-Україна "Команда для реваншу: як і з ким партія Петра Порошенка йде на вибори в Раду" повідомлялося, що УДАР може очолити брат Віталія Кличка - Володимир, який останнім часом часто з'являється на публічних заходах з братом. Для зміцнення електоральних позицій Удару мер Києва вів переговори про об'єднання зі Святославом Вакарчуком та Ігорем Смешком, запевняє один із співрозмовників у команді Порошенко.

Кличко відкрив оновлену Алею художників Кличко веде переговори про об'єднання з Тимошенко і Смешком, - джерела
Новини України Порошенко Зеленський Віталий Кличко
Daily
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся