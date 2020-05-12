Партия Тимошенко вносит в парламент законопроект о страховой медицине

Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко обещает защитить право на достойные зарплаты медиков

Власть предала ожидания людей и не смогла выплатить обещанные заработные платы врачам, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом, поэтому "Батькивщина" вносит в парламент законопроект о страховой медицине. Об этом написала председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, который она разместила на своей странице в Facebook по случаю Дня медицинской сестры.

Кроме того, Тимошенко рассказала историю старшей медсестры инфекционного отделения Сарненской центральной районной больницы Ольги Сергиенко, в отделении которой сейчас 9 больных на коронавирус.

"Сегодня у Ольги профессиональный праздник - Международный день медицинской сестры. А праздничного настроения нет. Власть так и не смогла выплатить медикам обещанные повышенные зарплаты. Ольга - одна из тысяч тех, кто сейчас борется с COVID-19. Одна из тысяч тех, кому все мы должны поклониться и поблагодарить. Хотя бы сегодня. В их день. Они получают копейки, работая на передовой в борьбе с эпидемией", - написала Тимошенко.

Тимошенко убеждена, что власть несправедлива в отношении медиков, малого бизнеса и простых украинцев, потакая отдельным предприятиям на фоне общих запретов для всей страны.

"Это несправедливо. Так же несправедливо, как отношение власти к малому бизнесу, как продажа сельскохозяйственной земли, как работающий в карантин ресторан "Велюр", как Мрия, которая возит коммерческие грузы под "крышей" президентской команды, как парки, которые закрывают от людей для "психологического эффекта", - добавила Тимошенко.

В свою очередь, она подчеркнула, что "Батькивщина" будет бороться за справедливость, в том числе и в области здравоохранения, именно поэтому партия вносит в парламент всеобъемлющий законопроект о страховой медицине.

"Он обеспечит людей качественной медициной, а Ольгу и ее коллег в белых халатах - достойными европейскими зарплатами. Мы будем бороться за право нации на медицинскую защиту. А вас, уважаемые медсестры, - с праздником! Здоровья вам и спокойных дежурств", - резюмировала Тимошенко.

Напомним, ранее сообщалось, что за два года в Украине планируют подготовить новую систему санэпидстанций.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов ранее заявил, что власть пытается из медицины сделать такую отрасль, которая будет помогать людям.

Ранее в Минздраве анонсировали введение новой системы финансирования больниц.