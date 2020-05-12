Партія Тимошенко вносить до парламенту законопроект про страхову медицину

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко обіцяє захистити право медиків на гідні зарплати

Влада зрадила сподівання людей і не спромоглася виплатити обіцяні заробітні плати лікарям, які знаходяться на передовій боротьби з коронавірусом, тому "Батьківщина" вносить до парламенту законопроект про страхову медицину. Про це написала голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко, який вона розмістила на своїй сторінці у Facebook з нагоди Дня медичної сестри.

Окрім того, Тимошенко розповіла історію старшої медсестри інфекційного відділення Сарненської центральної районної лікарні Ольги Сергієнко, у відділенні якої зараз 9 хворих на коронавірус.

"Сьогодні в Ольги професійне свято - Міжнародний день медичної сестри. А святкового настрою немає. Влада так і не спромоглася виплатити медикам обіцяні підвищені зарплати. Ольга - одна з тисяч тих, хто нині бореться з COVID-19. Одна з тисяч тих, кому всі ми мусимо вклонитися і подякувати. Хоча б сьогодні. В їхній день. Вони отримують копійки, працюючи на передовій у боротьбі з епідемією", - написала Тимошенко.

Тимошенко переконана, що влада несправедлива відносно медиків, малого бізнесу і простих українців, потураючи окремим підприємствам на фоні загальних заборон для всієї країни.

"Це несправедливо. Так само несправедливо, як ставлення влади до малого бізнесу, як продаж сільськогосподарської землі, як працюючий в карантин ресторан "Велюр", як Мрія, яка возить комерційні вантажі під дахом президентської команди, як парки, які закривають від людей для "психологічного ефекту", - додала Тимошенко.

Своєю чергою, вона наголосила, що "Батьківщина" боротиметься за справедливість, зокрема і в галузі охорони здоров’я, саме тому партія вносить до парламенту всеохоплюючий законопроект про страхову медицину.

"Він забезпечить людей якісною медициною, а Ольгу та її колег у білих халатах - гідними європейськими зарплатами. Ми битимемось за право нації на медичний захист. А вас, шановні медсестри, - зі святом! Здоров’я вам та спокійних чергувань", - резюмувала Тимошенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що за два роки в Україні планують підготувати нову систему санепідстанцій.

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов раніше заявив, що влада намагається з медицини зробити таку галузь, яка буде допомагати людям.

Раніше у МОЗ анонсували запровадження нової системи фінансування лікарень.