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В Минздраве назвали сроки восстановления системы санэпидстанций

Новости » Медицина     12.05.2020 - 09:42
В Минздраве назвали сроки восстановления системы санэпидстанций
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Будет восстановлена или построена по-новому система противоэпидемической защиты населения

За два года в Украине планируют подготовить новую систему санэпидстанций. Об этом в интервью РБК-Украина сообщил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Как он отметил, будет восстановлена или построена по-новому система противоэпидемической защиты населения.

"Раньше этим вопросом занималась санитарно-эпидемическая служба. В дальнейшем, часть функций перешла к Госпродспоживслужбе, часть других органов. А в подчинении Минздрава остались лабораторные центры с эпидемиологами и вирусологами", - отметил он.

Ляшко сообщил, что в Минздраве хотят построить новую вертикаль, которая будет готова к реагированию на все случаи инфекционных болезней. В том числе и на такие, имеющие пандемический потенциал.

"Эта модель прорабатывается, и будет развиваться по принципу построения центров по контролю заболеваний", - заявил Ляшко.

Заместитель министра здравоохранения прогнозирует, что для подготовки к запуску новой системы понадобится около двух лет.

"Я думаю, что за два года мы будем готовы восстановить не только юридически-правовую, но и материально-техническую базу. Будет проблема только с специалистами, поскольку, специалистов за два года не научишь. Но мы уже пересматриваем образовательные программы", - заявил он.

Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов ранее заявил, что власть пытается из медицины сделать такую отрасль, которая будет помогать людям.

Ранее в Минздраве анонсировали введение новой системы финансирования больниц.

Теги Новости Украины Министерство здравоохранения Украины
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