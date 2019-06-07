Партия "Слуга народа" перенесла съезд

Фото: президент Владимир Зеленский и члены его команды (president.gov.ua)

Партии нужен еще один день на отбор кандидатов в депутаты в мажоритарных округах

Партия "Слуга народа" перенесла свой съезд с субботы на воскресенье, 9 июня. Об этом сообщила пресс-служба партии.

В то же время место и график проведения мероприятия не меняются: Национальный ботанический сад им. Гришка, 12:00.

В пресс-службе отметили, что партии нужен еще один дополнительный день, чтобы завершить рассмотрение анкет тех, кто выразил желание баллотироваться от партии в мажоритарных округах.

"Через сайт "Слуги Народа" мы получили более 3,5 тыс. заявок. Сроки сжатые, но мы хотим успеть тщательно обработать все анкеты, чтобы выбрать наиболее достойных кандидатов", - говорится в сообщении.

Напомним, 5 июня было анонсировано, что съезд партии "Слуга народа" пройдет в субботу, 8 июня, в Национальном ботаническом саду им Гришко. Планировалось, что на съезде будет обнародован и утвержден список кандидатов от партии "Слуга народа" в общемандатном и одномандатном округах.

Отметим, согласно данным опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного в начале июня, лидером электоральных симпатий среди политических сил остается партия Владимира Зеленского "Слуга народа". Ее готовы поддержать 48,2% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором. По сравнению с опросом, проведенным 16-21 мая, рейтинг партии вырос примерно на 5 п.п.