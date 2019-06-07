Партія "Слуга народу" перенесла з’їзд

Фото: президент Володимир Зеленський і члени його команди (president.gov.ua)

Партії потрібен ще один день на відбір кандидатів в депутати в мажоритарних округах

Партія "Слуга народу" перенесла свій з’їзд з суботи на неділю 9 червня. Про це повідомила прес-служба партії.

У той же час місце та графік проведення заходу не змінюються: Національний ботанічний сад ім. Гришка, 12:00.

У прес-службі зазначили, що партії потрібен ще один додатковий день, щоб завершити розгляд анкет тих, хто висловив бажання балотуватися від партії в мажоритарних округах.

"Через сайт "Слуги Народу" ми отримали понад 3,5 тис. заявок. Терміни стислі, але ми хочемо встигнути ретельно опрацювати всі анкети, щоб обрати найбільш достойних кандидатів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 5 червня було анонсовано, що з'їзд партії "Слуга народу" пройде в суботу, 8 червня, в Національному ботанічному саду ім Гришка. Планувалося, що на з'їзді буде оприлюднений і затверджений список кандидатів від партії "Слуга народу" в загальномандатному та одномандатному округах.

Відзначимо, за даними опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного на початку червня, лідером електоральних симпатій серед політичних сил залишається партія Володимира Зеленського "Слуга народу". Її готові підтримати 48,2% тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором. У порівнянні з опитуванням, проведеним 16-21 травня, рейтинг партії зріс приблизно на 5 в.п.