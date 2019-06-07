ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Партія "Слуга народу" перенесла з’їзд

Новини » Вибори 2019    07.06.2019 - 11:25
Партія "Слуга народу" перенесла з’їзд
Фото: президент Володимир Зеленський і члени його команди (president.gov.ua)

Партії потрібен ще один день на відбір кандидатів в депутати в мажоритарних округах

Партія "Слуга народу" перенесла свій з’їзд з суботи на неділю 9 червня. Про це повідомила прес-служба партії.

У той же час місце та графік проведення заходу не змінюються: Національний ботанічний сад ім. Гришка, 12:00.

У прес-службі зазначили, що партії потрібен ще один додатковий день, щоб завершити розгляд анкет тих, хто висловив бажання балотуватися від партії в мажоритарних округах.

"Через сайт "Слуги Народу" ми отримали понад 3,5 тис. заявок. Терміни стислі, але ми хочемо встигнути ретельно опрацювати всі анкети, щоб обрати найбільш достойних кандидатів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 5 червня було анонсовано, що з'їзд партії "Слуга народу" пройде в суботу, 8 червня, в Національному ботанічному саду ім Гришка. Планувалося, що на з'їзді буде оприлюднений і затверджений список кандидатів від партії "Слуга народу" в загальномандатному та одномандатному округах.

Відзначимо, за даними опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного на початку червня, лідером електоральних симпатій серед політичних сил залишається партія Володимира Зеленського "Слуга народу". Її готові підтримати 48,2% тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором. У порівнянні з опитуванням, проведеним 16-21 травня, рейтинг партії зріс приблизно на 5 в.п.

Кандидати в нардепи по мажоритарним округам: список Геращенко розказала, коли Рада розгляне законопроект Зеленського про імпічмент
Новини України Порошенко Зеленський Володимир ЗеленськийсъездвыборыСлуга народа
Daily
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся