Партия "Сила людей" выдвинула своего кандидата в президенты

Фото: Дмитрий Гнап (facebook.com/gnap.ua)

Кандидатом от "Силы людей" стал Дмитрий Гнап

Политическая партия "Сила людей" выдвинула бывшего журналиста-расследователя Дмитрия Гнапа кандидатом на выборах президента 31 марта 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал общественного движения "ЧЕСНО".

Сообщается, что на партийном съезде в Киеве Гнапа выдвинули на выборы от "Силы людей". Кроме того, участники съезда призвали Андрея Садового, Анатолия Грицeнко и Святослава Вакарчука (не объявлял об участии в выборах) снять свои кандидатуры в пользу Гнапа.

Напомним, ранее сообщалось, что в финансовом отчете партии "Сила людей" обнаружили нарушения.

Отметим, сегодня "Оппозиционный блок" официально выдвинул Александра Вилкула кандидатом на пост президента. Кроме того, на форуме в Запорожье он представил программу "Мир и Развитие: четыре шага к успеху". Он также заявил, что после выборов власть должна сосредоточиться на достижении мира и принятии новой Конституции.

Также сегодня на съезде в Киеве Социалистическая партия Украины выдвинула своего лидера Илью Киву кандидатом на выборы президента.