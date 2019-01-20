Партія "Сила людей" висунула свого кандидата в президенти

Фото: Дмитро Гнап (facebook.com/gnap.ua)

Кандидатом від "Сили людей" став Дмитро Гнап

Політична партія "Сила людей" висунула колишнього журналіста-розслідувача Дмитра Гнапа кандидатом на вибори президента 31 березня 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал громадського руху "ЧЕСНО".

Повідомляється, що на партійному з'їзді у Києві Гнапа висунули на вибори від "Сили людей". Крім того, учасники з'їзду закликали Андрія Садового, Анатолія Гриценка та Святослава Вакарчука (не оголошував про участь у виборах) зняти свої кандидатури на користь Гнапа.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у фінансовому звіті партії "Сила людей" виявили порушення.

Відзначимо, сьогодні "Опозиційний блок" офіційно висунув Олександра Вілкула кандидатом на пост президента. Крім того, на форумі у Запоріжжі він представив програму "Світ і Розвиток: чотири кроки до успіху". Він також заявив, що після виборів влада має зосередитися на досягненні миру і прийнятті нової Конституції.

Також сьогодні на з'їзді в Києві Соціалістична партія України висунула свого лідера Іллю Ківу кандидатом на вибори президента.