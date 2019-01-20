ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Партія "Сила людей" висунула свого кандидата в президенти

Новини » Вибори 2019    20.01.2019 - 17:02
Партія "Сила людей" висунула свого кандидата в президенти
Фото: Дмитро Гнап (facebook.com/gnap.ua)

Кандидатом від "Сили людей" став Дмитро Гнап

Політична партія "Сила людей" висунула колишнього журналіста-розслідувача Дмитра Гнапа кандидатом на вибори президента 31 березня 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал громадського руху "ЧЕСНО".

Повідомляється, що на партійному з'їзді у Києві Гнапа висунули на вибори від "Сили людей". Крім того, учасники з'їзду закликали Андрія Садового, Анатолія Гриценка та Святослава Вакарчука (не оголошував про участь у виборах) зняти свої кандидатури на користь Гнапа.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у фінансовому звіті партії "Сила людей" виявили порушення.

Відзначимо, сьогодні "Опозиційний блок" офіційно висунув Олександра Вілкула кандидатом на пост президента. Крім того, на форумі у Запоріжжі він представив програму "Світ і Розвиток: чотири кроки до успіху". Він також заявив, що після виборів влада має зосередитися на досягненні миру і прийнятті нової Конституції.

Також сьогодні на з'їзді в Києві Соціалістична партія України висунула свого лідера Іллю Ківу кандидатом на вибори президента.

 

ЦВК зареєструвала ще двох кандидатів в президенти
Новини України Порошенко Тимошенко Зеленський Гриценко выборыкандидатыПолітична партія "Сила людей"
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся