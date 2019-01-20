СПУ выдвинула своего кандидата на выборы президента

Фото: Илья Кива (РБК-Украина)

Кива идет на выборы президента от Социалистической партии Украины

Социалистическая партия Украины (СПУ) выдвинула своего лидера Илью Киву кандидатом на выборы президента, которые пройдут 31 марта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Кивы в Facebook.

Отметим, сегодня СПУ провела в Киеве заседание политического совета и очередной съезд, на котором официально выдвинула Киву кандидатом на пост президента.

Съезд Социалистической партии Украины. Мы идём побеждать! Опубліковано Ильєю Кивою Неділя, 20 січня 2019 р.

Напомним, Илья Кива возглавил СПУ в 2017 году. Тогда же он заявил, что в ближайшее время партия вернет передовые позиции в украинской политике, а также станет важным инструментом изменений в стране. Он также объявил программными целями право украинцев на достойную и безопасную жизнь.

Отметим, в декабре стало известно, что глава Национальной полиции Сергей Князев после резонансного журналистского расследования ликвидировал охранную структуру "Безопасность жизни", которую связывали с Кивой. Как утверждали журналисты, сформированная под патронатом Кивы, который ранее был советником министра внутренних дел, структура принимала участие в акциях Социалистической партии.