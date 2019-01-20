Вилкула официально выдвинули кандидатом в президенты

Вилкул стал кандидатом в президенты от "Оппозиционного блока"
Замглавы фракции "Оппозиционного блока" Александра Вилкула официально выдвинули кандидатом на выборы президента 31 марта 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "Оппозиционного блока".
Сообщается, что на сегодняшнем форуме "За мир и развитие", который прошел в Запорожье, оппозиционные силы официально выдвинули Вилкула кандидатом в президенты. В форуме приняли участие более 5 тыс. представителей деловых, промышленных кругов, профсоюзов и работодателей Украины, общественных деятелей.
Также сообщается, что Вилкул представил программу "Мир и Развитие: четыре шага к успеху". По его словам, власть после выборов должна сосредоточиться на достижении мира, принятии новой Конституции, обеспечении экономического роста и социально ощутимых результатах экономического развития.
Напомним, 15 декабря на съезде политической силы "Оппозиционный блок" уже избирали Вилкула кандидатом в президенты. Кроме того, по результатам съезда новым главой политсовета партии стал Борис Колесников.
Отметим, один из бывших лидеров "Оппоблока" Юрий Бойко стал кандидатом в президенты от "Оппозиционной платформы - За життя".