Вилкула официально выдвинули кандидатом в президенты

Фото: Александр Вилкул (opposition.com.ua)

Вилкул стал кандидатом в президенты от "Оппозиционного блока"

Замглавы фракции "Оппозиционного блока" Александра Вилкула официально выдвинули кандидатом на выборы президента 31 марта 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "Оппозиционного блока".

Сообщается, что на сегодняшнем форуме "За мир и развитие", который прошел в Запорожье, оппозиционные силы официально выдвинули Вилкула кандидатом в президенты. В форуме приняли участие более 5 тыс. представителей деловых, промышленных кругов, профсоюзов и работодателей Украины, общественных деятелей.

Также сообщается, что Вилкул представил программу "Мир и Развитие: четыре шага к успеху". По его словам, власть после выборов должна сосредоточиться на достижении мира, принятии новой Конституции, обеспечении экономического роста и социально ощутимых результатах экономического развития.

Напомним, 15 декабря на съезде политической силы "Оппозиционный блок" уже избирали Вилкула кандидатом в президенты. Кроме того, по результатам съезда новым главой политсовета партии стал Борис Колесников.

Отметим, один из бывших лидеров "Оппоблока" Юрий Бойко стал кандидатом в президенты от "Оппозиционной платформы - За життя".