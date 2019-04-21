Партия Мэй намерена отправить ее в отставку из-за Brexit, - Times

Высокопоставленный представитель правящей Консервативной партии Великобритании, глава парламентского "Комитета 1922" Грэм Брэди на следующей неделе намерен объявить Терезе Мэй, что она должна уйти в отставку до конца июня или ей грозит вынесение вотума недоверия. Об этом сообщили источники в Консервативной партии, передает РБК-Украина со ссылкой на Sunday Times.

По информации издания, несмотря на то, что Мэй в декабре уже выносился вотум недоверия, а по партийным правилам в течение года снова выносить вопрос о недоверии на голосование нельзя, в партии могут изменить правила, если премьер откажется сама уйти в отставку.

Брэди якобы намерен объявить премьер-министру, что 70% консерваторов в парламенте хотят, чтобы она ушла в отставку из-за неудовлетворительной работы по Brexit.

Великобритания должна была выйти из Европейского Союза 29 марта, но этот срок был перенесен на 12 апреля, а затем - на 31 октября, в связи с тем, что Мэй не удается договориться с парламентом об условиях Brexit.

Напомним, ранее официальный представитель Терезы Мэй заявил, что правительство продолжит готовиться к сценарию выхода Британии из Европейского союза без соглашения.