Партія Мей має намір відправити її у відставку через Brexit, - Times

Високопоставлений представник правлячої Консервативної партії Великої Британії, голова парламентського "Комітету 1922" Грем Бреді наступного тижня має намір оголосити Терезі Мей, що вона повинна піти у відставку до кінця червня або їй загрожує винесення вотуму недовіри. Про це повідомили джерела в Консервативній партії, передає РБК-Україна з посиланням на Sunday Times.

За інформацією видання, незважаючи на те, що Мей у грудні вже виносився вотум недовіри, а за партійними правил протягом року знову виносити питання про недовіру на голосування не можна, у партії можуть змінити правила, якщо прем'єр відмовиться сама піти у відставку.

Бреді нібито має намір оголосити прем'єр-міністру, що 70% консерваторів у парламенті хочуть, щоб вона пішла у відставку через незадовільну роботу з Brexit.

Велика Британія мала вийти з Європейського Союзу 29 березня, однак цей термін був перенесений на 12 квітня, а потім - на 31 жовтня, у зв'язку з тим, що Мей не вдається домовитися з парламентом про умови Brexit.

Нагадаємо, раніше офіційний представник Терези Мей заявив, що уряд продовжить готуватися до сценарію виходу Британії з Європейського союзу без угоди.