Партия Макрона потерпела неудачу на региональных выборах во Франции

На региональных выборах во Франции партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" (RN) проиграла, как и партия Эмманюэля Макрона "Вперед, Республика!", (LREM). Победителями вышли правые "Республиканцы" (LR) и - в меньшей степени - левые социалисты (PS).
Об этом сообщает газета Le Monde.
В единственном регионе, где кандидат RN Тьерри Мариани имел шансы на победу, он был побит соперником-"республиканцем" Рено Мюзелье: по первым подсчетам, 57% против 43%.
В центральном регионе Иль-де-Франс представительница правых Валери Пекресс победила объединенных левых с 44,9% против 33,3%. Баллотировавшийся здесь кандидат RN Жордан Барделла набрал лишь 11,4%.
Ни одним удачным результатом не может похвастаться и правящая партия LREM.
Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель выступила за диалог с Путиным и предложила провести саммит ЕС-Россия. Ее поддержал Эммануэль Макрон.
Большинство других стран Евросоюза раскритиковали инициативу Германии и Франции.