Партия Макрона потерпела неудачу на региональных выборах во Франции

На региональных выборах во Франции партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" (RN) проиграла, как и партия Эмманюэля Макрона "Вперед, Республика!", (LREM). Победителями вышли правые "Республиканцы" (LR) и - в меньшей степени - левые социалисты (PS).

Об этом сообщает газета Le Monde .

В единственном регионе, где кандидат RN Тьерри Мариани имел шансы на победу, он был побит соперником-"республиканцем" Рено Мюзелье: по первым подсчетам, 57% против 43%.

В центральном регионе Иль-де-Франс представительница правых Валери Пекресс победила объединенных левых с 44,9% против 33,3%. Баллотировавшийся здесь кандидат RN Жордан Барделла набрал лишь 11,4%.

Ни одним удачным результатом не может похвастаться и правящая партия LREM.